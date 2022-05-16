Не так давно стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут выделить Украине для противостояния российской агрессии очередной пакет помощи в сорок миллиардов американских долларов.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, лидер республиканцев Митч Макконнелл рассказал некоторые подробности об этом.

Согласно его словам, ожидается, что Сенат Конгресса США уже восемнадцатого мая будет голосовать за одобрение помощи для Украины в сорок миллиардов долларов.

Дословно из заявления республиканца:

«Мы ожидаем применить cloture. Это процедура, которая ограничивает дебаты до тридцати часов. Весьма надеюсь на то, что ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь уже в следующую среду».

Ранее гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский сообщил об одобрении Палатой представителей Конгресса США весомого пакета помощи для Украины.