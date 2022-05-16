Политолог отметил, что Приднестровье – интересный регион. Несмотря на то, что там находятся регулярные войска страны-агрессора, у россиян нет к ней ни одного подступа к этой территории, которая имеет границу с Молдовой и Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению Джигуна, такое положение вещей намекает на то, что «спецоперация» РФ в этом регионе вряд ли увенчается успехом. Как сообщает украинская разведка, в Приднестровье находится около 1300 путинских военных, большая часть из которых поставлена охранять склады. При этом потенциала, чтобы выступить против ВСУ и преуспевать в этом, у них нет.

Эксперт отметил, что Приднестровье несет политическую угрозу для Молдовы и Румынии. Путин может использовать этот регион для шантажа Европы и дестабилизации ситуации в Восточной Европе. Также есть риск вторжения россиян в Молдову с территории Приднестровья и дестабилизации в этой стране.

Политолог убежден, что кремлевский диктатор пытается демонстрировать свою «силу» и пытается запугать Румынию, НАТО и Евросоюз возможными проблемами. В то же время начало «спецоперации» в Приднестровье лишь ускорит политическую гибель главы Кремля, поскольку у него не будет побед на этом направлении. В то же время заместитель генсека Североатлантического Альянса заявил, что НАТО не видит военных рисков для Молдовы и Грузии. При этом он предупредил, что стоит ожидать провокации и операции под чужим флагом.