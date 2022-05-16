Американский военный считает, что страна-оккупант рассматривает этот сценарий как реальную возможность. Об этом Ходжес высказался на своей Twitter-странице, информирует «НБН».

Экс-командующий армии США в Европе пришел к такому выводу после высказываний посла Российской Федерации в Вашингтоне Анатолия Антонова.

В субботу, 14 мая, вышел эфир пропагандистской программы «Соловьев Live», во время которого дипломат страны-агрессора заявил, что «капитуляции Москвы в Украине не будет». По мнению Ходжеса, слова посла свидетельствуют о том, что в России действительно рассматривают этот вариант.

Ранее бывший командующий ВС НАТО в Европе сообщил, что оккупанты приблизились к кульминации и украинские защитники переходят в наступление. Военный назвал сроки изгнания путинских войск из Украины.