Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук сообщил, что народный депутат Нестор Шуфрич сбежал из Украины. При этом, при каких обстоятельствах пророссийскому нардепу удалось покинуть страну пока неизвестно.

Стоит отметить, что 55-летний депутат во время полномасштабной войны заполнился тем, что фотографировал блокпост в Киеве, за что был задержан.

К слову, 12 мая фракция «ОПЗЖ», представителем, которой являлся Шуфрич, официально прекратила свое существование в Верховной Раде. Через два дня, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Однако официальное прекращение существования «ОПЗЖ» в Раде не влияет на депутатские мандаты ее членов.

Ранее Алексей Данилов посоветовал пророссийским нардепам самым уйти из Рады.