Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Министерство обороны страны-оккупанты сообщило о том, что якобы военное руководство РФ договорилось с украинской стороной о вывозе раненных украинских защитников с территории комбината «Азовсталь» на временно оккупированную территорию Донецкой области. Российские СМИ сообщали, что раненных украинских защитников будто бы везут в больницу Новоазовска.

В РФ утверждают, что на территории завода «Азовсталь» введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненных украинских военнослужащих вывозят в Новоазовск.

Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации с украинской стороны пока нет. Не исключено, что это может быть очередной вброс со стороны России.

Ведь ранее пропагандистские СМИ РФ неоднократно заявляли, что украинские военные, которые находятся на «Азовстали» вышли с белыми флагами, то есть, сдались. Однако защитники «Азовстали» продолжают сражаться и опровергают фейки оккупантов.

Тем временем, жены и матери защитников Мариуполя отправились в Турцию, где просят турецкого лидера Реджепа Эрдогана и китайского лидера СИ Цзиньпина объединить свои усилия и спасти защитников Мариуполя, заблокированных на «Азовстали».