Эксперт объяснил, что после 9 мая кремлевская пропаганда пошла в атаку на западное сознание, чтобы уменьшить поставки вооружения Украине и избежать окончательного краха в войне, информирует «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

Пионтковский прокомментировал выступление Путина во время парада на Красной площади. Политолог отметил, что речь главы Кремля была жалкой и беспомощной, он постоянно оправдывался, будто предстал перед судом. По словам эксперта, лидер россиян глубоко понимает, что он совершил катастрофическую ошибку и это отразилось на его выступлении.

Политолог обратил внимание на то, что после 9 мая кремлевская пропаганда пошла в наступление на западное сознание и, в первую очередь, атакует американские власти. Москва мобилизовала всю открытую и тайную агентуру для этой цели.

«Империя просит о пощаде», — прокомментировал Пионтковский активность пропагандистов РФ на Западе.

Эксперт обратил внимание на то, что в колумнисты в США все как один выдают тезис о том, что не нужно унижать страну-оккупанта. Та же риторика исходит от французского президента Эммануэля Макрона, который предложил дать возможность главе России сохранить лицо.

По словам политолога, у Кремля осталась последняя надежда на то, что РФ удастся надавить на западные страны, чтобы они уменьшили поставки вооружений в Украину и склонили Киев к подписанию мирного соглашения с оккупантами.

Пионтковский подчеркнул, что стране-агрессору важно оставить хоть какой-то клочок территории Украины, поэтому дипломатическое и пропагандистское наступление РФ будет происходить в этом направлении. Он добавил, что это свидетельство осознания Кремлем своего поражения и отсутствия других средств для выхода из ситуации.

Отметим, что экс-командующий ВС НАТО в Европе Бен Ходжес утверждает, что в Москве всерьез рассматривают возможность капитуляции России. Американский военный обратил внимание на заявление посла РФ в эфире пропагандистского шоу.