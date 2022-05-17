В Telegram-канале «Украина 365» появились кадры мероприятия с участием российского и белорусского диктаторов в столице РФ, которые активно распространяются в Сети, информирует «НБН».

СМИ России вели прямую трансляцию открытой части саммита, поэтому зрители сразу заметили, как отличились Путин и Лукашенко. Так президент-агрессор во время разговора с главой Таджикистана находился в нервозном состоянии, что сказалось на движениях его тела. Кремлевский диктатор дергался словно от конвульсий и постоянно двигал ногами.

«Ноги уже живут отдельно от остального тела», — прокомментировали жестикуляцию главы России авторы Telegram-канала.

Не отставал от российского лидера и нелегитимный глава Беларуси. Пока президент-агрессор высказывался, Лукашенко внимательно рассматривал потолок.

Ранее кадры со встречи Путина с министрами подогрели слухи о его болезни. Пользователи интернета отметили нездоровый вид лидера россиян и заподозрили кремлевских операторов в том, что они используют монтаж и фотошоп, чтобы скрыть признаки недуга, которые отражаются на внешности главы Кремля.