Арестович в интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину сообщил, что российское руководство готовит население к тому, что Крым снова будет украинским, информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, об этом свидетельствует высказывание спикера главы Российской Федерации Дмитрия Пескова о «территориальном споре» страны-агрессора с нашим государством.

Арестович напомнил, что ранее не шла речь о территориальных спорах, в Москве рассказывали о «референдуме людей» в Крыму, которые «навеки решили быть с РФ». Теперь риторика пресс-секретаря главы России по этому вопросу изменилась.

Представитель Офиса Зеленского утверждает, что спикер президента никогда ничего не говорит просто так. Арестович предположил, что Пескова застали врасплох и он оговорился. При этом советник руководителя ОПУ не верит в это, поскольку «замена политического словаря всегда означает замену политической позиции». Москва избрала этот принцип и попытается продать будущее мирное соглашение, в котором Крымский полуостров станет «территориальным спором».

Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, как президент Украины будет решать вопрос с аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом.