Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный в Telegram-канале «Крымский ветер», мониторинговая группа паблика показала, как выглядит возведение еще одной оинии оборонительных сооружений у Керченского/Крымского моста.

Изучив видеоматериал, скомбинированный из спутниковых фотоснимков, можно рассмотреть — у северо-западной части вышеописанного моста, прилегающей к Крымскому полуострову, ведется строительство параллельной идентичной конструкции, а также обустраиваются оборонительные сооружения.

Кроме того, с противоположной, юго-восточной части, мостового сооружения у Таманского полуострова проводятся аналогичные строительные мероприятия.

В «Крымском ветре» добавили, что подобным образом захватчики пытаются защитить мост от атак аквадронов, ударных беспилотников и «прилетов» ракет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВМС ВСУ рассказывали, как РФ пытается защитить остатки Черноморского флота и Крымский мост от атак дронов.