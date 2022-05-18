Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, куда противник может перебросить часть войск накопившихся в захваченном Мариуполе. Он отметил, что до начала эвакуации украинских защитников с территории завода «Азовсталь», в городе насчитывалось несколько тысяч российских оккупантов.

«Думаю, что несколько тысяч, как минимум. Сложно точную цифру назвать, они постоянно, то отходили, то заходили… Несколько тысяч там было. Часть они оставят в Мариуполе а другую часть куда-то перебросят», — сказал он.

По словам чиновника, это может быть направление на Запорожье или Авдеевка, Марьинка.

Не исключает Арестович, что оккупанты могут перебросить войска на Изюмское или Северодонецкое направление, но менее вероятно.

«Изюмское – это слишком далеко. Придется огромный обход делать», — уточнил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что в РФ уже готовят граждан к тому, что Крым вернется под контроль Украины.