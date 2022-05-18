Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Французский лидер Эммануэль Макрон после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отличился несколькими неоднозначными и странными заявлениями. В частности, он предлагал Украине пойти на уступки, ради «сохранения лица» диктатора РФ Владимира Путина.

Проживающий в США политолог и публицист Андрей Пионтковский не исключает, что у Кремля есть компромат на Макрона.

При этом политолог подчеркнул, что российские спецслужбы собирали компромат и на предыдущих французских лидеров. Кроме того, по словам политолога, Кремль начал вербовать французскую политическую элиту еще после окончания Второй мировой войны.

«Это не только проблема Макрона… Все французские президенты, начиная с де Голля, чем он «прославился» — противостоянию с Америкой и заигрыванию с Москвой. И эту линию продолжали все французские президенты. Институциональная вербовка всей политической элиты и плюс еще на каждого из французских президентов в Москве всегда была такая пухлая почка компромата, как эротического, так и коррупционного характера. Видимо, тоже само и с Макроном», — заявил политолог.

Ранее Пионтковский объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар.