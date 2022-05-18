Об этом сообщает «НБН«.

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.

Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент

— заявил Йенс Столтенберг.

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Финляндии Ниинисте рассказал о реакции Путина на стремление Хельсинки вступить в НАТО