Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в частности, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе России Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы сел РФ, что у границы с украинским государством.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Российская Федерация для защиты жителей приграничных с Украинским государством областей должна «ассиметрично отвечать» на каждый обстрел. Необходимо наносить удары по тем украинским должностным лицам и штабам, которые санкционируют такие террористические атаки. Полную безопасность граждан России и Украины может гарантировать исключительно успешное завершение спецоперации, которую проводит Российская Федерация по разгрому неонацистов. Я убежден в том, что оно так и будет».

Согласно мнению Миронова, якобы власти Украины приказывают обстреливать пограничные села, чтобы население РФ было напугано. Тем самым Украина хочет якобы подтолкнуть россиян к массовым протестам против войны. Но, по словам Миронова, эти жители наоборот поддерживают войну.