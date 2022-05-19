Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет четкой даты обмена украинских защитников с завода-гиганта «Азовсталь», в Мариуполе. По его словам, есть много факторов, от которых зависит процедура обмена наших защитников.

«Мы хотели бы, чтобы достигнутые договоренности выполнялись», — сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что власти ежедневно получают информации о происходящем на «Азовстали». По его словам, руководство страны понимает все сложности, которые есть у людей находящихся там.

«Когда была возможность передавать по воздушному пути необходимые вещи, наше государство это делало. На сегодняшний день, к сожалению, такой возможности нет», — сказал он.

Данилов отдельно отметил мужественность и героизм защитников Мариуполя, ведь они сдерживали 20 тыс. военных РФ, не давая им сделать переброску своих частей на другие направления.

«Если бы они этого не сделали, то наша ситуация на фронте была бы сверхтяжелой. Подчеркиваю: они герои для нашей страны», — сказал чиновник.

Стоит отметить, что на днях начался выход украинских защитников с «Азовстали». Военных эвакуируют на временно оккупированную территорию Донецкой области, а в дальнейшем должна состояться процедура их обмена.

Ранее основатель «Азова» Андрей Билецкий попросил общество воздержаться от излишних комментариев, оценок и домыслов по поводу эвакуации военных из «Азовстали», ведь данная тема является очень чувствительной.