В эфире «Радио НВ» представитель Офиса Зеленского подтвердил приостановку переговоров со страной-оккупантом относительно прекращения войны и заключению мирного соглашения, информирует «НБН».

Подоляк объяснил, что Киев не возобновляет мирные переговоры с Москвой, поскольку в Кремле до сих пор не осознают последствия нынешнего вооруженного конфликта.

По его словам, Москва все еще надеется достичь успеха в битве за Донбасс, чтобы улучшить свою позицию в переговорном процессе, и отбиться от ограничительных мер Запада. Однако ожидания российского руководства не сбудутся и уже к середине лета страна-агрессор ощутит в полной мере последствия санкционного удара.

Советник главы ОПУ напомнил, что власти РФ живут в выстроенной пропагандистами иллюзии и не осознает, что превращается в государство-изгой. Кроме того, любая уступка с украинской стороны обернется «Минском-3» и новым вторжением россиян.

Подоляк добавил, что делегация от Украины вернется к переговорам с Российской Федерацией, когда поступит соответствующее распоряжение от главы государства Владимира Зеленского.

Ранее украинский президент признался, что желание продолжать переговорный процесс с Москвой исчезает, что поступают новые сведения о зверствах российских захватчиков в нашей стране.