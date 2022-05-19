Автором законопроекта стал Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» заявил, что новое постановление даст полномочия верховному главнокомандующему страны создавать временные администрации за границами РФ, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

По словам депутата, новый закон позволит Путину формировать временные органы исполнительной власти на захваченных территориях Украины для «решения всех необходимых задач».

Отметим, что ранее Миронов призывал руководство Вооруженных сил Российской Федерации наносить удары по штабам, правительственным зданиям в Украине для «защиты приграничных областей» РФ. Депутат обвинил украинское руководство в том, что оно приказывает обстреливать пограничные села России, чтобы запугать граждан страны-оккупанта.