Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Так, американский Сенат утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла на территории Украинского государства. Издание отмечает, что посол США в Украине – это весьма важная должность, которая была вакантной на протяжении трех лет.

При этом информационное агентство отмечает, что Бринк был утвержден Сенатом США единогласно.

Ранее перед этим президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на официальном уровне предложил назначить дипломата Бриджит Бринк в качестве посла Соединенных Штатов Америки на территории Украинского государства. Это произошло двадцать седьмого апреля.

В свою очередь Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал возобновление работы посольства США на территории Украины.