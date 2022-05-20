Как информирует «НБН» со ссылкойна СМИ, об этом заявил интервью нидерландскому изданию NRC глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

«Мы не видим сейчас никаких разногласий между словом и делом в Европейском Союзе, когда идет речь об оружии, или же санкциях. Однако мы видим их, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже на протяжении трех месяцев слышим о том, что Украинское государство – это Европа, а также о том, как смело мы защищаем ценности европейских государств. Однако политического признания этого нет. Как следствие, мы спрашиваем себя, насколько искренни все эти хорошие слова».

Руководитель украинской дипломатии подчеркнул, что хорошая новость заключается в том, что Нидерланды не играют ведущую роль в блокировании такого решения, и что ни одна из стран Европы не может себе позволить играть такую роль.

Министр добавил:

«Скептики действительно существуют. Однако Европа изменилась, а страны ЕС не имеют никакого рационального аргумента, который мог бы оправдывать отказ в статусе кандидата для Украины. Такой статус будет означать только признание, что государство имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте».

Также Дмитрий Кулеба добавил, что «это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства». Согласно его мнению, поэтому те, которые говорят, что Украина «не готова к Евросоюзу», и не делают этого шага, они манипулируют общественным мнением.

Кулеба подытожил:

«Мы не говорим, что хотим войти в Европейский Союз уже завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть имеющиеся проблемы, в том числе коррупцию, а также развить наше государство таким образом, чтобы мы все стали более сильными».

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал о двух проблемах, связанных с поставками вооружения в Украину.