В эфире национального телемарафона советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на обвинения со стороны рупоров путинского режима и заверил, что наша страна не имеет отношения к ЧС на территории России, информирует «НБН».

«Это нонсенс», — заявил представитель Офиса Зеленского.

Подоляк объяснил, что если бы Украина захотела проводить боевые действия на территории страны-агрессора, они были бы продуманными и мощными, на сегодня наше государство только обороняется от оккупантов.

По словам советника главы ОПУ, поджоги и взрывы в Российской Федерации – кармические проявления. Он добавил, что зло должно быть наказано и этим занимаются внутренние силы РФ.

Также ранее Подоляк объяснил, почему наша страна приостановила мирные переговоры с российской стороной. Советник Андрея Ермака сообщил, когда украинская делегация возобновит переговорный процесс с представителями оккупантов.