В частности, президент Польши Анджей Дуда озвучил лучший вариант завершения войны РФ против Украины. Как пишет «НБН» со ссылкой на «Европравду», об этом он рассказал в интервью Polski Times.

Согласно словам Дуды, лучшим завершением войны России против Украины является победа Киева с полным восстановлением ее территориальной целостности.

Дуда, отвечая на вопрос, как, по его мнению, закончится война России против Украинского государства, сказал:

«Я очень хотел бы, чтобы война закончилась тем, что Украинское государство вернет под контроль правительства все свои территории в пределах международно признанных границ. Это для меня очень важно. Это важно для безопасности Польши, а также для будущего, так как в политическом значении это могло бы означать победу Украины в войне».

Согласно словам польского лидера, его страна весьма надеется именно на такой положительный сценарий, ведь он был бы наиболее справедливым. Более того, он добавил, что Варшава будет оказывать Киеву всевозможную поддержку в противостоянии российской агрессии.