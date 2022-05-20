Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на видеообращение Дениса Прокопенко.

Военнослужащие «Азова» прекратили защиту города Мариуполь. Об этом рассказал командир полка «Азов» Денис Прокопенко. По словам полковника Прокопенко, приказ поступил от высшего военного руководства.

«86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращения обороны города», — заявил он.

Командир полка «Азов» заявил о том, что удалось эвакуировать гражданских. Тяжелораненые защитники получили медицинскую помощь, их тоже удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.

Также военный выразил надежду, что вскоре удастся увезти тела погибших бойцов, после чего их родные и вся Украина смогут с почестями провести их в последний путь.

Видеообращение командира полка «Азов» Дениса Прокопенко можно посмотреть здесь:

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