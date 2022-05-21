Как утверждает оппозиционер, режим кремлевского диктатора Владимира Путина в России может рухнуть по двум сценариям. Комментируя пути, которые приведут к завершению войны в Украине, Яковенко отметил, что в РФ нет шансов на внутренний протест против нынешней политической системы, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам оппозиционного политика, у россиян сегодня нет протестных настроений, поскольку они подавлены масштабной пропагандой и угрозой угодить за решетку на 15-20 лет.

Ситуация в обществе страны-оккупанта может измениться после окончательного поражения путинской армии в Украине, когда ВСУ отвоюют оккупированные территории Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация в России со смертью Путина, журналист отметил утвердительно, отметив, что в РФ установлен персоналистский режим.

Яковенко напомнил, что в истории человечества фашистские режимы рушились из-за двух факторов: сокрушительного военного поражения или физической смерти диктатора. В случае России, по мнению оппозиционера, кремлевская политическая система будет ликвидирована либо со смертью Путина, либо с капитуляцией оккупантов в Москве.

Российский политолог Владимир Пастухов считает, что у режима Путина есть три выхода после краха «спецоперации» в Украине. По его мнению, кремлевская система входит в стадию агонии.