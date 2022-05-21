Власти Соединенного Королевства намерены поддержать Молдову современным вооружением для защиты страны от угрозы нападения со стороны Российской Федерации, о чем пишет «НБН» со ссылкой на The Telegraph.

В своем заявлении глава внешнеполитического ведомства Великобритании отметила, что граничащая с Украиной на юго-западе Молдова тоже не является государством-членом Североатлантического Альянса.

В Великобритании заявили, в настоящее время идет переговорный процесс, чтобы убедиться, что оборона этого государства сможет сдержать любого рода нападение России в будущем.

Также Лиз Трасс признала, что она хотела бы, чтобы Молдова имела современное военное оснащение по стандартам НАТО. Однако сейчас этот вопрос находится только на уровне обсуждений, которые британцы ведут со своими союзниками.

Дословно из заявления министра:

«Владимир Путин полностью четко заявил о своих амбициях по созданию «великой России». И то, что его попытки захватить Киев не завершились успехом вовсе не означает, что он отказался от таких амбиций».

Согласно материалу издания, в случае принятия таких планов Великобританией, члены Североатлантического Альянса предоставят Молдове современное вооружение.

Ранее президент Польши Анджей Дуда оценил вероятность нападения России на страны-члены НАТО.