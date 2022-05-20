Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», президент Польши считает, что сценарий нападения России на какую-либо из стран НАТО является маловероятным.

Дословно из заявления Анджея Дуды:

«Естественно, потенциальная угроза существует и по настоящее время. Однако нужно отметить, что в Польше более десяти тысяч солдат самой крупной армии нашего мира, которые оснащены лучшим, наиболее современным вооружением. Более того, эти военные имеют опыт боевых действий. Кроме того, Польша имеет американскую инфраструктуру, тяжелое вооружение, ПВО. Именно благодаря всему этому часть территории нашей страны уже защищена американскими системами Patriot».

Он также добавил, что если представить, что такой маловероятный сценарий будет реализован в отношении Польши, или же другого члена Альянса, то реакция Североатлантического Альянса будет быстрой, а также решительной.

Дуда добавил:

«Вероятность того, что кто-либо, в частности Россия, решится напасть на страну Альянса, это будет непосредственный риск вступления в конфликт со всем НАТО, встречей с сильнейшей мировой армией. А если говорить о нападении на Польшу, которая полностью готова защищать страну, то такой риск очень даже незначителен».

Ранее Дуда прокомментировал угрозы РФ в отношении Польши.