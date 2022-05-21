Польский президент находился в Киеве 23 февраля и покинул столицу Украины за несколько часов до атаки россиян, информирует «НБН» со ссылкой на Polska Times.

Во время прощания с польским коллегой Зеленский выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько часов произойдет нападение. Дуда вспомнил, что лидер украинцев был настроен решительно и уверенно. Глава Украинского государства сообщил, что ВСУ состоит из опытных бойцов, которые воют 8 лет, подчеркнув, что с 2014 года изменилась и его страна.

По словам польского президента, его украинский коллега говорил, что россияне рассчитывают на то, что его страна не будет бороться, но они ошибаются. Также Зеленский предположил, что возможно видится с Дудой в последний раз.

Глава Польши признался, что переживал о том, что больше не услышит Зеленского, которого считает своим другом, поэтому после 24 февраля ежедневно звонил украинскому президенту.

Ранее польский лидер оценил вероятность нападения Российской Федерации на государства-члены НАТО. Он сообщил, как отреагирует Польша и страны Североатлантического Альянса, если страна-оккупант решится на военный сценарий.