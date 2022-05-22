Как информирует «НБН», во время брифинга Зеленского с польским лидером Дудой, украинский президент озвучил такое свое мнение из-за того, что, по его словам, на Востоке нашей страны каждый день погибают от пятидесяти до ста человек.

Когда журналист спросила у Владимира Зеленского о судьбе петиции относительно возможности для украинских мужчин выезжать из страны, которая набрала двадцать пять тысяч подписей на сайте Верховного главнокомандующего, гарант Конституции ответил:

«Я даже не понимаю, к кому эта петиция должна быть направлена. Быть может ко мне. А может ее и вовсе адресовать родителям, которые потеряли собственных детей, сыновей, ценой жизни которых была защищена та, или иная область или город? И вы хорошо знаете, что это были далеко не свои города, не те, где они родились. Когда сегодня от пятидесяти до ста человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Донбассе… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все в мире говорят».

Напоследок президент Украины добавил:

«И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашей страны, то я считаю, что это не совсем ко мне такая петиция. Это если по-человечески. А если смотреть по закону, мы имеем определенное количество времени, чтобы дать ответ на любого рода петицию».

Ранее мы уже писали о том, что Анджей Дуда рассказал, что ему рассказал Владимир Зеленский всего за несколько часов до атаки России на Украину.