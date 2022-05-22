Как информирует «НБН», за проект закона №7313 в общем свои голоса отдали 299 парламентариев.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта закона является ограничение обращения на территории Украины лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории Республики Беларусь или Российской Федерации. Также задачей документа является уменьшение финансовой поддержки военной машины этих государств, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран во всем мире.

Таким образом, в государственной регистрации лекарственного средства может быть отказано, если будет установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, которые расположены в России или Беларуси.

Кроме того, отменять государственную регистрацию лекарства будет также разрешено, если заявитель, или же его представитель связан с компаниями из Российской Федерации.

Также проектом закона Кабинету министров Украины предоставляется право на период военного положения в Украине временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украинского государства в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Ранее в Кабинете министров Украины прокомментировали ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо в Украине.