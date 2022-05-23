Подоляк заявил, что украинская делегация возобновит мирные переговоры с представителями России только после того, как вооруженные силы страны-агрессора покинут территорию нашей страны, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале Мюрид выразил мнение, что слова советника главы ОПУ адресованы скорее не российскому руководству, а лоббистам Кремля в Европе, которых «подняли, отряхнули с ним пыль и выпустили в эфир».

Политический обозреватель напомнил о призыве к переговорам Украины и России, который прозвучал от «коллеги кремлевских братков», депутата Европейского парламента Сильвио Берлускони.

Блогер отметил, что Москва не пойдет на условия украинских властей, поэтому переговоры поставлены на паузу либо до взаимного истощения сторон, либо до поражения одной из них и невозможности продолжать войну.

По прогнозу Мюрида, если ВСУ не пойдут в контрнаступление, путинские войска выдохнутся к концу июня. Если защитники Украины все же прейдут к контрнаступлению, переговорный процесс станет возможным не ранее конца лета.

Ранее Мюрид заявил, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию россиян. По его мнению, у кремлевского диктатора есть две причины не пополнять ряды своей армии для войны в Украине.