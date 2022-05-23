Белорусское государственное агентство «БЕЛТА» опубликовало послание Лукашенко к Генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что Беларусь не является агрессором в войне РФ против Украины, а также обвинил западные государства в том, что они не услышали «обеспокоенности» Кремля, информирует «НБН».

По словам белорусского диктатора, архитектура безопасности в Европе дала сбой, поскольку страны Запада не уважали «законные интересы» и игнорировали «обеспокоенность других партнеров, прежде всего РФ».

«Интересы любой страны должны быть услышаны всеми», — заявил непризнанный лидер белорусов.

Лукашенко утверждает, что Беларусь всегда выступала за укрепление региональной и глобальной безопасности, не была инициатором войн или конфликтов, кроме того «искреннее заинтересована» в урегулировании ситуации в Украине.

Самопровозглашенный президент добавил, что «конфликт в Украине, его первопричины и текущие санкции Запада против РФ» имеют разрушительные последствия для мира и проявляются в росте цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки.

Ранее белорусский диктатор обсудил с Путиным «проблему ракетостроения» и заявил о намерении производить «Искандеры».