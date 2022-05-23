Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в формате видеосвязи, передает «НБН».

По словам президента Зеленского, в будущем они видит Украину победным государством, с объединенными народом и властью и приоритетами безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Украина платит очень высокую цену за свою свободу и независимость. Она отдает самое ценное, что есть – жизни своих людей.

«Мое утро начинается с того, сколько мы людей потеряли за ночь. Например, сегодня мы закончили разбирать завалы после ракетных обстрелов Десны, где под обломками нашли 87 жертв. Это 87 жизней, а жизнь – это и есть будущее. То есть, без этих людей будет уже будущее Украины», — рассказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что впереди Украину ждет победа в войне с РФ.

«Это будет сильное государство, у которого будут конкретные приоритеты безопасности», — заявил президент.

Президент также добавил, что даже после победы война может повториться.

«В любой момент с таким соседом может быть, что угодно. И, к сожалению, может быть война. Война может повторяться», — добавил глава государства.

Ранее президент Зеленский высказался о ежедневных потерях среди защитников на Востоке нашей страны.