В эфире программы российского правозащитника и оппозиционера Марка Фейгина на YouTube Соловей заявил, что у глава Кремля имеет неврологический диагноз, который связан с болезнью Паркинсона, а также он страдает от недуга, связанного с психикой, информирует «НБН».

По словам политического аналитика, у Путина было несколько онкологических диагнозов, однако сейчас он не болен лейкемией. Историк утверждает, что недуг диктатора более серьезный, который быстро прогрессирует и его невозможно остановить.

Соловей добавил, что последняя операция главы РФ связана с этим диагнозом, при этом лидеру россиян придется лечь на хирургический стол еще раз.

Также он убежден, что Путин в ходе лечения принимает препараты сильного действия, которые оказывают влияние на его поведение.

Ранее о проблемах со здоровьем главы Российской Федерации высказался околокремлевский олигарх. По его словам, Путин имеет физический и психический недуги.