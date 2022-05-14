Издание Mirror, ссылаясь на околокремлевского олигарха, сообщило, что российский лидер Владимир Путин тяжело болен раком крови, информирует «НБН».

Данный олигарх рассказал, что президент Российской Федерации уничтожил экономику своей страны, Украины и других государств, потому что имеет «проблемы с головой». Он добавил, что один «сумасшедший диктатор смог перевернуть мир с ног на голову».

Напомним, что журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что он прослушал запись разговора двух олигархов, один из которых приближен к Путину. В беседе они признаются, что диктор уничтожил Россию и Украину, а также желают президенту-агрессору смерти от болезни.

В то же время бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Борис Карпичков в комментарии американскому изданию сообщил, что у Путина присутствуют физический и психический недуги. Однако он озвучил другой диагноз главы Кремля.