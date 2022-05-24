Как сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Медуза«, в Кремле надеются, что «в обозримой перспективе» он уйдет, и уже ищут преемника.

По данным издания, за время войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз – от растерянности в начале и «патриотического подъема» в апреле до пессимизма спустя три месяца после вторжения.

По словам источников издания, близких к Кремлю, теперь очень многие недовольны лично Владимиром Путиным. Причем этой позиции придерживаются и те, кто выступает за продолжение войны, и те, кто хочет мира.

Собеседники «Медузы» отмечают, что в Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, который недавно стал кремлевским куратором Донбасса.

По данным собеседников издания, пока речь идет не о том, чтобы прямо сейчас свергнуть президента РФ, но все чаще обсуждается тема «будущего после Путина» и «есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет».

Вместе с тем они подчеркивают, что Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья.

Поэтому недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем, кроме разговоров друг с другом, не проявляется.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Путина пытались убить после полномасштабного вторжения РФ в Украину