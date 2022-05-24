Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью «Украинской Правде», передает «НБН».

Диктатор РФ Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину 23 февраля, в 15.00. До этого времени еще были сомнения, подготовка, рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, приготовления и так далее», — сказал Буданов.

Разведчик отметил, что до этой даты Путин мог использовать любой сценарий развития событий, но он выбрал самый худший, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит отметить, что разведки США и Великобритании предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в Украину за несколько месяцев.

Ранее разведка США поделилась выводами, грозит ли Путину отстранение из-за войны в Украине.