В понедельник, 23 мая, во время беседы в Украинском доме в Давосе украинский президент признался, что с каждым днем все сложнее организовать встречу между ним и главой Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на LB.ua.

Зеленский рассказал, что есть какая-то линия, которую перейти уже трудно, напомнив о Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, где оккупанты творили зверства.

Несмотря на эти сложности, Украина будет вынуждать Россию к диалогу, и оказывать давление на Москву, если для этого будет соответствующее оружие, до тех пор, пока страна-агрессор не осознает, что у нее нет другого выхода, кроме мира.

Глава Украинского государства объяснил, что в Российской Федерации такая структура принятия решений, что без Путина они не принимаются. Все институции у россиян объединены одним решением – решением президента. Поэтому если идет речь об окончании войны, то без главы Кремля этого решения не будет, то есть, без встречи с лидером РФ не обойтись.

Зеленский добавил, что у него нет желания встречаться с посредниками и он не воспринимает любые переговоры с кем-угодно, кроме российского президента. Кроме того, на встрече должен подниматься единственный вопрос о прекращении войны, о другом, по словам лидера украинцев, не о чем говорить.

Ранее украинский президент рассказал, кто будет управлять страной в случае убийства кого-то из руководства. Зеленский высказался о плане на случай, если попытка покушения россиян на президента увенчается успехом.