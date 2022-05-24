Как информирует «НБН», об этом Владимир Александрович заявил во время разговора по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Дословно из заявления Владимира Александровича Зеленского:

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены, а также разделены. Глава Верховной Рады Украины, премьер-министр, а также глава парламента. Мы имеем парламентско-президентскую республику. Мы прекрасно понимали, что если будет та, или иная потеря, то к такому процессу мы будем готовы. Мы разделили на две части Кабинет министров. Это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов».

Когда Верховному главнокомандующему Украины два раза задали вопрос о том, были ли какие-то планы на случай, если бы одна из попыток россиян совершить покушение на президента таки удалась.

Ответ украинского лидера был следующим:

«Столько усилий было приложено… Люди тратили деньги и силы… я готов им уже помочь… однако, утром я продолжают просыпаться и просыпаться. Как следствие, отношусь к этому по-философски».

Он также добавил, что подобная угроза продолжает каждый день существовать.

Напоследок президент добавил:

«Однако пока я жив, и это не голограмма. Я разговариваю с вами реально».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой в будущем он видит нашу страну.