В эфире общенационального телемарафона Подоляк назвал решение Орбана «пиар-позицией». По его словам, венгерское правительство имеет контакты с Россией и сейчас оно будет использовать информационные поводы не в интересах нашей страны или проукраинского единства Европы, информирует «НБН».

По мнению советника главы ОПУ, такие действия Венгрии направлены на то, чтобы заострить внимание общественности на проблемах, которые возникли в результате вторжения РФ в Украину, в частности на вероятном продовольственном кризисе в мире.

Подоляк отметил, что решить эту проблему международное сообщество может, предложив прекратить огонь, остановиться на нынешних позициях и дать нашей стране осуществить экспорт зерна.

«Давайте это сделаем, только без прекращения огня. Давайте это сделаем, когда РФ уйдет, куда там постоянно ходит русский кораблик», — озвучил условия для транспортировки зерна представитель ОП.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что как только оккупанты уйдут из Украины, она продолжит поставки всего необходимого в другие государства, поскольку выполняет свои обязательства в полном объеме, в отличие от страны-агрессора.

Ранее Подоляк прокомментировал чрезвычайные ситуации, которые происходят в пограничных регионах Российской Федерации. Он объяснил, прилагает ли руку к пожарам и взрывам на территории страны-оккупанта Украина.