Эксперт рассказал, что глава Российской Федерации очень сильно напуган, кроме того, давно демонстрирует манию преследования, для которой характерно наличие врага и замысла относительно уничтожения его самого и причинения вреда, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам психолога, Путин относится к себе и окружению, с которым он себя отождествляет, как к жертве. Помимо этого, у российского лидера наблюдают сакрализацию собственных страданий, он считает себя воплощением добра в то время, как все остальные являются для него злом. Его странное поведение сказывается и на его согражданах, создавая предпосылки для агрессии.

Ким отметил, что президент-агрессор постоянно себя прячет, осторожно относится к окружающему миру и ненавидит его. Паранойя Путина держится на страхе.

«Мы имеем дело с очень испуганным человеком, возможно, с детства», — обрисовал потрет главы Кремля специалист. По его мнению, с начала вторжения в Украину Путин не может спать спокойно.

Эксперт утверждает, что трусу и слабаку необходимо постоянно доказывать миру свою силу, в отличие от по-настоящему внутренне сильной личности.

Ранее Ким сравнил поведение нынешнего главы РФ и его «ранней версии». Об объяснил, как российская модель власти изменила Путина.