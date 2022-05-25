Во время Украинского завтрака в Давосе, где в среду, 25 мая, проходит Всемирный экономический форум, Кулеба высказался о разблокировании украинского морского экспорта, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам главы МИД Украины, Североатлантический Альянс вряд ли пойдет на силовое разблокирование морского экспорта нашей страны. Он напомнил, что НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, поэтому сейчас блок не решится открывать море, чтобы транспортировать продовольствие из нашей страны.

Кулеба предполагает, что Альянсу не хватит сил и мужества для силового решения этого вопроса. Министр отметил, что если сельскохозяйственный цикл прервется, это выльется в проблемы с продовольствием в мире на многие годы.

Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что если страна-оккупант подпишет гарантии мирного прохождения кораблей, то в любой момент может нарушить договоренность. Он добавил, что Российская Федерация не прогнозируема в своем поведении.

Напомним, что Канада заявила о готовности помочь Украине с экспортом зерна. Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли отметила, что транспортировка продовольствия из нашей страны поможет избежать кризиса на мировом рынке.