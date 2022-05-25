С таким заявлением словацкий премьер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN, передает «НБН».

Словацкий премьер-министр Эдуард Хегер считает, что Словакия может стать следующей целью диктатора РФ Владимира Путина, в случае захвата Украины.

Он раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они слишком полагаются на российскую энергию. Политик призвал лидеров ЕС перестать идти на компромиссы со своими принципами в отношениях с Россией.

«Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным спровоцировал войну в Украине», — сказал он.

Хегер сказал, что украинцы проливают кровь за свою свободу, а также за европейские ценности. Политик заявил, что Украина должна победить в войне против России. Он призвал руководителей европейских стран помочь Украине защитить себя от агрессии РФ.

«Нужно помочь Украине… Нельзя позволить, чтобы Украина проиграла сейчас», — заявил он.

Словацкий премьер заявил, что помощь Украине должна включать, как финансовую поддержку, так и необходимое для обороны оружие.

Ранее в ОП отреагировали на введение чрезвычайного положения в Венгрии.