В интервью журналистке программы «Вікна-новини» Данилов высказался о России после смерти главы государства. По его мнению, уход диктатора в мир иной не поспособствует изменениям в РФ, информирует «НБН».

«На основании чего? Там таких «путинов» очень много», — заявил чиновник.

Секретарь СНБО утверждает, что в России есть много желающих стать таким же «Путиным», для которых глава Кремля является лидером и они одобряют его политику, кроме того, у них другая философия жизни.

Данилов убежден, что страна-оккупант не может измениться в лучшую сторону в том виде, в котором она существует сейчас, даже физически. Он добавил, что переход РФ к демократии также не спасет ситуацию, поскольку государство развалится на части. В то же время российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин считает, что следующий глава РФ не сможет продолжать путинскую политику. Именно поэтому кремлевский диктатор не хочет иметь преемника и передавать власть кому-либо.