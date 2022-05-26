Во время общения в программе российского правозащитника и оппозиционера Марка Фейгина советник главы ОПУ рассказал, что Германия косвенно виновата в том, что российские захватчики получили тактическое преимущество на фронте в Луганской области, информирует «НБН».

Арестович рассказал, что россияне сосредоточили свои силы на захвате Северодонецка и Лисичанска, также они намерены перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы лишить наших военных без поставок оружия и продовольствия. Он отметил, что тактический успех оккупантов может стать оперативным.

В этих бедах советник руководителя Офиса Зеленского винит Германию, которая замедляет темпы ленд-лиза. Арестович отметил, что Берлин затягивает поставки 50 САУ «Гепард» и 100 БМП «Мардер».

Поскольку ВСУ вовремя не получили это вооружение, ситуация на востоке складывается не лучшим образом, кроме того на Донбассе возможны большие потери, окружения и уход с позиций.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для контрнаступления ВСУ необходимо большое количество оружия. Он отметил, что россияне используют против нашей страны весь оружейный арсенал.