Об этом канцлер Германии заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует Spigel, передает «НБН».

Канцлер Германии заявил, что никто не примет мир на условиях российского диктатора Владимира Путина.

«Не будет никакого мира под диктовку Путина. Это не примет Украина, этого не примем мы», — заявил немецкий политик.

Шольц заявил, что Путин не должен выиграть развязанную им войну против Украины.

«Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден, что он ее не выиграет. Уже сейчас он не смог достичь всех своих стратегических целей, он не смог занять всю Украину. Сегодня это кажется более отдаленной целью, чем в начале войны», — заявил он.

Он также подчеркнул, что Германия поставляет Украине оружие, в том числе тяжелое. Также политик заявил, что после вторжения РФ в Украину стремление Германии избавиться от углеводородной зависимости к 2045 году «приобрело еще более значение».

Ранее Шольц рассказал, сколько Украине придется бороться с последствиями войны.