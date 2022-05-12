Даже после окончания войны в Украине, нашей стране предстоит длинная история борьбы с ее последствиями.

Как информирует «НБН» со ссылкой на DPA, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украинскому государству придется бороться с последствиями военных действий, которые были начаты Россией в нашей стране, на протяжении еще ста лет. Согласно его словам, прежде всего, это связано с проблемой боеприпасов, которые еще не разорвались.

Дословно из заявления Шольца:

«Те, кто живут на территории Германии, хорошо знают, что до сих пор часто встречаются бомбы времен Второй мировой войны. Украине стоит быть готовой к борьбе с последствиями этой войны на протяжении следующих ста лет».

Согласно словам Шольца, это является еще одной причиной того, что всему миру необходимо работать над восстановлением украинского государства после вторжения России.

Также известно, что ранее Шольц провел телефонный разговор с главой правительства Канады Джастином Трюдо, в ходе которого были согласованы важные моменты по Украине.