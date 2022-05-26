О своего рода «пророссийском блоке» в ЕС стало известно от советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, информирует «НБН».

В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину он сообщил, что несколько европейских государств настаивают на том, чтобы как можно скорее успокоить кремлевского диктатора Владимира Путина путем мирных переговоров.

Германия, Франция, Италия и Венгрия настаивают на том, чтобы Украина пошла на уступки президенту-агрессору РФ. При этом Еврокомиссия, которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен, заявляют о необходимости победы Украинского государства в войне, а также стратегического поражения страны-оккупанта.

По словам Арестовича, Европа заходит в серьезный кризис, который способствует замедлению поставок оружия для нашего государства, что негативно сказывается для ВСУ на фронте.

Отметим, что Китай сделал выбор между Украиной и Российской Федерацией в пользу нашей страны. Арестович указал на знаковое заявление главы КНР Си Цзиньпина.