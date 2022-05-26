Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает «НБН».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия активно пытается сформировать у жителей оккупированных территорий юга Украины мнение о том, что Украина их «бросила», а «русский мир» пришел надолго. Подоляк назвал это «классической русской психологической операцией».

Чиновник отметил, что сегодня все правительство работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество оружия для освобождения своих территорий от российской оккупации. В свою очередь ВСУ, по словам Подоляка, работают над тем, чтобы сдержать наступление армии РФ на востоке нашей страны. Он отметил, что Кремль бросает в бой все, что имеет.

«Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден», — заявил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что этот вопрос не решится в ближайшие дни, однако быстрее, чем это можно представить.

«Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном», — заявил советник главы ОП.

Ранее Подоляк прокомментировал введение чрезвычайного положения в Венгрии.