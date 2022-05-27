Секретарь СНБО рассказал, что схему с возвращением Януковича начали разрабатывать в Москве еще в 2021 году. В проекте должен был участвовать одиозный судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Беглого экс-главу Украины намеревались вернуть через суды, в частности через Окружной админсуд столицы, куда в декабре прошлого года Янукович отправил заявление. Далее Тупицкий должен был быстро «легализовать» ставленника Кремля с помощью решения Конституционного суда.

«Это доказанный факт», — заявил Данилов, отметив, что судьи, принявшие заявление Януковича, должны давать показания в Службе безопасности Украины.

По словам секретаря СНБО, из-за войны до некоторых «гауляйтеров» не доходят руки, однако с такими судьями необходимо разобраться. Чиновник добавил, что они сейчас изменили тактику и «перекрашиваются» в национальных патриотов по заданию Москвы.

Ранее Данилов высказался относительно влияния смерти президента-агрессора Владимира Путина на положение вещей в РФ. Он объяснил, почему уход диктатора в мир иной ничего не изменит.