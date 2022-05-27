Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, наша страна просит принять решение относительно предоставления ракетных систем залпового огня как можно скорее.

Дословно из заявления Кулебы:

«Определенное время назад наши друзья из США сказали нам, что Украина получит ракетные системы залпового огня. В настоящее время они в процессе принятия такого решения. По крайней мере, они говорят нам об этом. Наша единственная просьба к ним – принятие такого решения как можно скорее, так как для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашего государства».

Согласно его словам, другие государства также ожидают этого шага от Соединенных Штатов Америки, прежде чем самим принять подобное решение.

Цитата из заявления министра:

«Я не думаю, что кто-либо выступает против идеи, что ракетные системы залпового огня должны быть перемещены на территорию Украины. Однако правда в том, что множество ждут, чтобы Соединенные Штаты Америки сделали первый шаг. Как следствие это решение Вашингтона весьма важно».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов оценил шансы на изменение ситуации после ухода из власти российского диктатора Путина.