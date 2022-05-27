Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт Михаила Подоляка.

Россия применяет против Украины самое тяжелое неядерное оружие, которое имеет в своем арсенале. Советник главы ОП Михаил Подоляк опубликовал видео, как российские оккупанты применяют огнеметные системы «Солнцепек».

По словам чиновника, при применении такого оружия люди горят заживо.

«Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет против Украины самое тяжелое неядерное оружие, заставляя людей гореть заживо», — пишет он.

Он призвал партнеров Украины не колебаться и передать ВСУ реактивные системы залпового огня.

На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Стоит отметить, что система залпового огня «Солнцепек» наносит удары с использованием термобарических боеприпасов объемного взрыва и предназначена для уничтожения легкобронированной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы.

Ранее Подоляк рассказал, когда ВСУ освободят оккупированный юг Украины.