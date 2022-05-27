Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV, передает «НБН».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия начала достигать медленного, но ощутимого прогресса на Донбассе. По его словам, диктатор Путин ценой больших потерь среди российских военных «продолжает прогрызать землю на Донбассе».

«Боюсь, что Путин ценой больших потерь для себя и российских военных продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого успеха», — сказал политик.

Джонсон призвал союзников продолжать предоставлять Украине оружие, включая более наступательное. В частности, он призвал предоставить Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели противника гораздо дальше. И тем самым, помогут изменить ход войны.

К слову, недавно Борис Джонсон трогательно обратился к украинским детям.